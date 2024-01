Rykter: Xbox' Sea of Thieves kommer til PlayStation og Switch

HQ

I forrige uke fikk Nate the Hate fanboys og mange gamere generelt til å gå amok da han hevdet at et førstepartsspill fra Xbox ville komme til andre konsoller i nær fremtid. Dette førte til mange teorier og påstander om at Hi-Fi Rush skulle lanseres på både Nintendo Switch og PlayStation. Ganske interessant, ettersom undertegnede og flere andre har hørt at en rekke Xbox- (og PC-)-eksklusive spill vil lanseres på flere plattformer i 2024. Her er et annet eksempel på det.

Gode, gamle Jeff Grubb fra Giant Bomb sier at noen av kildene hans hevder at Sea of Thieves også kan komme til PlayStation og Nintendo Switch. Stephen Totilo støtter noe av dette, men kilden hans sa aldri noe om Nintendos konsoll. Han sier imidlertid at den opprinnelige planen var at Sea of Thieves skulle lanseres på PS4 og PS5 "tidlig i 2024", så vi trenger ikke vente lenge for å se om det stemmer.

Uansett er det helt klart at Phil Spencer og andre i Microsoft og Xbox Game Studios' uttalelser om at de ønsker å lansere spillene sine på enda flere plattformer fremover, stemmer. Dette har som forventet fått fanboys til å rase på sosiale medier og forum, så la oss håpe Spencer og gjengen kommer med en offisiell uttalelse senest i forbindelse med neste ukes ryktebaserte Developer Direct-showcase før internett eksploderer.

Hva ville du synes om spill som Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Starfield og The Elder Scrolls VI ble lansert på PlayStation- og Nintendo-konsoller et år eller mer etter den første Xbox-lanseringen?