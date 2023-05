Rykter: YouTuber 'lekker' massevis av Assassin's Creed Mirage detaljer

HQ

Den franske YouTuberen og innholdsskaperen j0nathan har laget en ny lang video som angivelig avslører mange detaljer om Assassin's Creed Mirage.

j0nathans video er på fransk, så for de som kanskje ikke forstår, har vi tatt tak i det viktigste av det han har diskutert. Kort sagt hevder j0nathan at disse detaljene kommer fra en beskyttet kilde, men at Assassin's Creed Mirage vil ha en kartstørrelse som ligner på AC Unitys Paris eller AC Syndicates London, og at historien vil få spillerne til å ta ned en rekke mål som er satt over Bagdad.

Å drepe disse målene og fullføre historien skal ta rundt 15 timer, ifølge j0nathan. Det er også nye spillfunksjoner i Assassin's Creed Mirage, ifølge YouTuber, inkludert helt ny bevegelses- og parkourmekanikk, veldig få referanser til i dag, og en retur av fraksjoner som spillerne kan ansette for forskjellige formål.

Selvfølgelig, ta denne informasjonen med en stor skje salt, men skulle dette vise seg å være sant, får det Assassin's Creed Mirage til å se ut som en retur til seriens røtter.