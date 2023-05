Ryktet: Crime Boss: Rockay City lanseres for PS og Xbox 22. juni

HQ

Vi var ikke så imponert over Crime Boss: Rockay City i vår gjennomgang av PC-versjonen i mars, men utvikleren Ingame Studios har fortsatt å forbedre spillet siden den gang.

I juni er det på tide for PlayStation- og Xbox-spillere å bli med på ranene med den stjernespekkede rollebesetningen (inkludert navn som Michael Madsen, Kim Basinger, Chuck Norris og Danny Trejo), men så langt visste vi ikke hvilken dato. Nå hevder insideren billbil-kun å ha svaret, og skriver på Twitter at Crime Boss: Rockay City lanseres for både PlayStation og Xbox 22. juni.

Selv om dette bare er et rykte og ingen bekreftelse, har billbil-kun ved flere anledninger bevist at han vet hva han snakker om, så vi vil si at det i det minste er en god sjanse for at det vil vise seg å være sant. Er du ivrig etter å prøve Crime Boss: Rockay City på konsoller neste måned?