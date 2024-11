Ryktet om at Arcane skulle få 5 sesonger var aldri sant, ifølge skaperne

HQ

Arcane sesong 2 er ute nå. Vel, i det minste er den første delen av den, som med den første sesongen, får vi historien om etterfølgeren i forskjellige handlinger. Ved slutten av sesong 2, akt 3, vil vi ha den komplette historien om Arcane, men ifølge en Variety-artikkel var showet opprinnelig budsjettert for fem sesonger.

Så, hva skjedde? Vel, ifølge et TechRadar-intervju med Arcane-skaperne Christian Linke og Alex Yee, var ideen om fem sesonger en spøk som ble blåst ut av proporsjoner. "Da vi begynte å bygge ut historien etter piloten [som vi viste internt hos Riot], var det da vi tenkte 'Ok, det kommer til å bli to sesonger'," sa Linke. "Det var aldri planen at det skulle vare i fem sesonger."

"Vi hadde fortsatt ikke fått grønt lys for en hel sesong. På den tiden syntes Nicolo at det ville være veldig morsomt å trekke meg inn i et rom og si 'Hei, jeg vet at du ikke har fått grønt lys ennå, og jeg har bestemt meg for at jeg ikke kommer til å gi deg det'. Jeg satt der og så ganske opprørt ut, før han la til: "Fordi jeg gir deg grønt lys for fem sesonger!". Vi lo begge to."

"Det er nesten det motsatte av hva folk har tolket det [ryktet om fem sesonger] til å være", sier Yee.

Vi må se om Riot og Netflix kan slå seg sammen for noen flere League of Legends-tilpasninger i fremtiden. Det er tross alt mange historier som skal fortelles, og med suksessen til Arcane er det klart at folk vil være rundt for å se på.