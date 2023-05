Ryktet: Persona 6 lanseres i slutten av 2024.

Insideren NateTheHate har gitt oss litt mulig informasjon om når vi kan se utgivelsen av det neste mainline Persona-spillet, samt hvilke plattformer det kan være på.

I følge NateTheHate, som ga mye informasjon og spekulasjoner basert på PlayStations kommende utstillingsvindu i morgen, Persona 6 er satt til å lanseres i slutten av 2024 og vil sannsynligvis være en PS5-eksklusiv.

Det er en mulighet for at spillet kommer til Xbox på et senere tidspunkt, men det kommer ikke på tidligere konsollgenerasjoner. NateTheHate tror også at spillet vil bli avduket i år, på Tokyo Game Show. Vi må vente og se om noe av dette er sant, men det har gått lang tid siden Persona 5 ble lansert, og derfor forventer vi at Atlus snart har noe nytt i ermet.