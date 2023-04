Ryktet: Tango Gameworks utvikler for tiden et JRPG

HQ

Tango Gameworks tok gull tidligere i år da de ga ut Hi-Fi Rush, som ble utrolig populært. Men det var noe av en sjelden fugl, ettersom de mest er kjent for sine skrekkspill, som The Evil Within og Ghostwire Tokyo.

Men ifølge lekkeren eXtas1s (via Reddit) er ikke dette tilfelle i det hele tatt. Hans kilder, som ser ut til å være i det minste noe troverdige så langt lekkasjer går, hevder at Tango Gameworks for tiden jobber med et JRPG i en ny franchise.

Hvis du virkelig elsker skrekkspillene deres, er det fortsatt en sjanse for at de lager noe du vil like, da de visstnok også jobber med en andre tittel. Med Tango Gameworks som Microsofts første (og eneste) japanske studio, kunne vi absolutt se dem prøve å utvide det og gjøre det toppnivå, og å gjøre et JRPG ser ut til å være en fin måte å potensielt nå det opprinnelige publikummet, samtidig som det fyller et gap når det gjelder Xbox-førstepartstitler.

Inntil mer informasjon, ta alt dette med en hel masse salt.