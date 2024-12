Ryu Ga Gotoku presenterer sin store Project Century, den neste spillbare evolusjonen i Yakuza / Like a Dragon-stil

Ryu Ga Gotoku har vært veldig opptatt de siste månedene siden februarutgivelsen av Like a Dragon: Infinite Wealth. Ikke bare har de kunngjort at de tar på seg Virtua Fighter 6, men de har også en annen egen tittel under utvikling.

Så langt har de ikke navngitt det, men Project Century, som det er kjent, ser lovende ut. Det vil ta oss med til et Japan før andre verdenskrig i 1915, der den industrielle revolusjonen kolliderer med tradisjonene og der den organiserte kriminaliteten ser ut til å ha vært på sitt høyeste. Vi har sett Yakuza, ja, men denne tittelen føles ikke akkurat som et hack n' slash, og det føles heller ikke som et turbasert JRPG. Project Century virker litt mer ambisiøst, mer fritt, og den korte spillingen får oss til å anta at det vil være en åpen verden-tittel.

Kanskje dette er fremtiden til Like a Dragon-serien? Døm selv i traileren nedenfor.