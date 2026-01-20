Ryu ga Gotoku Studio behandler fortsatt hvert Like a Dragon-prosjekt som om det potensielt er det siste

HQ

Akkurat som med Final Fantasy var det første spillet i Yakuza-serien (nå kalt Like a Dragon) ment å være en frittstående utgivelse. Det var derfor en komplett opplevelse fra start til slutt, der alt måtte stemme. I et intervju med Famitsu (via Automaton) avslører nå seriens utøvende produsent Masayoshi Yokoyama at dette har blitt et tankesett som har blitt værende hos utvikleren selv om det nå er et eget univers.

Det var først med Yakuza 3 at han begynte å se på fenomenet som en serie, og selv nå, når nye spill utvikles, blir de fortsatt behandlet som om de var de siste. Derfor har han ennå ikke tenkt på hva som vil skje med den nye hovedpersonen Ichiban Kasuga etter Like a Dragon: Infinite Wealth:

"Selv nå som det er en serie, lager jeg fortsatt hver del og tenker at det kan være det siste kapittelet. Jeg har for eksempel ikke tenkt på hva som skjer med Ichiban Kasuga i fremtiden ennå."

Selv om han innrømmer at populære karakterer har større sjanse for å bli værende lenger og få en større rolle, sier han at han ikke skapte Ichiban for å bli populær, men fokuserte på å lage et vellykket spill slik at populariteten potensielt kunne komme fra det:

"I utgangspunktet tror jeg ikke at en karakter blir populær med mindre spillet selger godt. Så jeg har aldri skapt en figur med tanke på at den skal bli populær."

Like a Dragon: Infinite Wealth ble utgitt for nesten nøyaktig to år siden, etterfulgt av spinoffen Like a Dragon: Pirate Yakuza på Hawaii for ett år siden. Selv om Ryu Ga Gotoku Studio er utrolig produktive, jobber de for tiden også med Virtua Fighter 6, nyinnspillingen Yakuza Kiwami 3, og de har selvfølgelig flere spill på gang. Vi vet ikke når vi får se Kasuga igjen i en ny del av hovedserien, men det blir sannsynligvis tidligst i 2028.

Inntil da kan vi trøste oss med at han ble utgitt i forrige måned i Sonic Racing: Crossworlds som en spillbar gjestekarakter.