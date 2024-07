Ryu ga Gotoku Studio har en overraskelse i vente for nytt Like a Dragon

HQ

Like a Dragon: Infinite Wealth ble utgitt tidligere i år og ble både en kommersiell og kritikermessig suksess. Nå lurer selvfølgelig mange på hva Ryu Ga Gotoku Studio har i vente neste gang, noe studioet faktisk vagt antydet under Anime Expo forrige helg.

Mer spesifikt sa studiorepresentanter:

"Vi kan ikke fortelle deg hva slags spill det er, men jeg vil fortelle deg at du vil bli overrasket."

Diskusjonene handlet om Like a Dragon-serien, så det har sannsynligvis noe med det å gjøre, der en tradisjonell oppfølger ser ut til å være utelukket. Og når det er sagt, kan vi bare spekulere i hva de mener. Skal de kanskje lage et strategi-rollespill basert på Like a Dragon-universet (akkurat som da serien gikk fra å være actionbasert til turbasert i Yakuza: Like a Dragon), en slags cross-over med den kommende TV-serien eller vil Sujimon-minispillet fra Infinite Wealth bli et eget, separat eventyr?

Hva tror du Ryu Ga Gotoku Studio har i vente heretter?