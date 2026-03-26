Ryu Ga Gotoku Studio presenterer et nytt glimt av Stranger Than Heaven og lover dedikert sending i mai

HQ

Vi visste på forhånd at Ryu Ga Gotoku Studio ville dukke opp i Xbox Partner Preview, da det ble offisielt uttalt at det kommende action-RPG Stranger Than Heaven ville være til stede og vise en ny trailer.

Ettersom denne delen av showet nå har kommet til en slutt, kan vi med glede dele denne nye traileren nedenfor, med dette er en video som bekrefter at spillet vil ha et oppsett med flere byer og flere tidsperioder som spenner over 1915, 1929, 1943, 1951 og 1965.

Ser vi på hva spillet handler om, er den finere informasjonen ikke akkurat forklart mye, men RGG Studio-representant og utøvende produsent Masayoshi Yokoyama la til litt ekstra detaljer i et dedikert Xbox Wire-blogginnlegg.

"Vi kan ikke si mye mer [om det] enn det som ble vist i dag. Men som du kan forestille deg, er 5 byer og 5 epoker et massivt foretak. Vi legger ned enormt mye arbeid i å gi liv til disse tidene og stedene som vi føler sjelden blir utforsket i spill. Det er virkelig en unik opplevelse du ikke kan få noe annet sted."

Når det gjelder når vi får se mer fra Stranger Than Heaven, ble det bekreftet at RGG Studio vil dukke opp i en dedikert sending for spillet 7. mai. Dette vil være et Xbox-vert arrangement kalt Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven og når det gjelder premieretidspunktet, blir vi fortalt at det er planlagt til 00:00 BST / 1:00 CET 7. mai, et ideelt tidspunkt for europeiske fans!

Sjekk ut den nye traileren nedenfor. Lanseringsdatoen for spillet ble ikke nevnt, bare at det vil være "snart".