Ryukishi07 forklarer Silent Hill fs skrekk: "Det er som salatdressing"

HQ

Den ikoniske skrekkserien er tilbake med full styrke. Og mye tyder på at dette bare er begynnelsen, og Konami ser mot fremtiden og måter å utvide serien i mange nye og spennende retninger. Som vi allerede vet, jobber Bloober Team allerede hardt med en nyinnspilling av det første spillet. Ifølge ryktene har de også startet tidlig produksjon av en nyinnspilling basert på den høyt elskede tredje delen, og dermed ser fremtiden virkelig lys ut for Silent Hill.

Med Silent Hill f ga Konami oss også en litt ny vri, en annen historie enn det vi har sett i tidligere spill i serien, og en som kanskje minnet mer om Project Zero på noen måter. Under årets Anime Expo var en av spillets manusforfattere invitert, og han fortalte om hvordan teamet valgte å jobbe med skrekken i spillet - noe han sammenlignet med salatdressing.

"Det er som salatdressing. Du rister urter og olje, og det blander seg sammen. Men etter en stund skiller det seg sakte, og du kan se lagene."

Det er faktisk en ganske interessant sammenligning, der Silent Hill, akkurat som tidligere spill, ofte stiller deg spørsmålet: Hva er virkelig og hva er ren fantasi? Et overfladisk skall av mareritt som skjuler et underliggende psykologisk rot. Han fortsatte med å forklare hvordan spillet - ifølge ham selv - er en historie om kjærlighet og tap.

"Jeg vil at folk skal forstå at dette er en historie om sorg og kjærlighet, ikke bare skrekk. Disse elementene er nødvendige for å skape en ekte, virkningsfull skrekkopplevelse"

Er du enig i utsagnet? Og har du spilt Silent Hill f?