S-Game viser frem 22 minutter med Phantom Blade: Zero gameplay, og lover utgivelsesdato i år

HQ

Til å være et spill som vi fremdeles ikke vet når det faktisk kommer, har utvikleren S-Game vist frem mye Phantom Blade: Zero gjennom årene. Dette inkluderer også denne sommeren, som en del av S-Party -arrangementet, har studioet gitt ut en hele 22 minutter lang spillvideo som gir en grundig smakebit av hva som vil bli tilbudt når det til slutt lanseres.

Spillingen viser kartutforskningen som vil være tilgjengelig i spillet, samt historien det vil se ut til å tilby, det actionfylte Kung Fu-kampsystemet og en hektisk kamp med to bosser som vil få mange til å skjelve av frykt for å måtte slå den. S-Game har imidlertid ikke bare tatt denne utfordringen, den har også fullført hver av disse bragdene på Extreme vanskelighetsgraden som vil være til stede.

Men dette var ikke alt som denne spillpresentasjonen så ut til å fremheve. På slutten ble det bekreftet at vi ville lære mer om den faste utgivelsesdatoen for spillet i år, uten at noen eksakt dato ble nevnt for øyeblikket. En rimelig gjetning er at vi kanskje får vite mer snart da, kanskje på Gamescom Opening Night Live eller på Tokyo Game Show etterpå, eller til og med som en siste mulighet på The Game Awards i desember. Uansett, siden vi ennå ikke vet den faste utgivelsesdatoen, virker en lansering i 2025 usannsynlig, om enn slett ikke umulig.

Ta en titt på den 22 minutter lange spillfilmen nedenfor.