Så enkelt er det å se kveldens Xbox Games Showcase live

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I kveld klokken 19:00 CEST (18:00 BST) sparker Microsoft endelig i gang sin Xbox Games Showcase, og vi kommer selvfølgelig til å dekke alt mens det skjer. Blant spillene vi kan glede oss til, er vi nesten garantert å se Fable, Call of Duty: Modern Warfare 4, Minecraft Dungeons II og Halo: Combat Evolved, og det er også sterke indikasjoner på at State of Decay 3 vil bli vist frem. Og selvfølgelig vet vi at det etter arrangementet vil være en presentasjon av Gears of War: E-Day.

Utover det kan vi åpenbart se frem til en rekke overraskelser, men hva de er, gjenstår å se (men la oss ikke få håp om The Elder Scrolls VI). Hvis du vil følge begivenheten live, kan du selvfølgelig gjøre det, og som de snille sjelene vi er, har vi nå lagt til muligheten nedenfor. Vi ses om noen timer, når det hele starter klokken 19:00 CEST (18:00 BST)...