Så høy er Resident Evil Villages Lady Dimitrescu

Enkelte ganger blir jeg minnet på akkurat hvor...spesielle noen spillentusiaster er, og et prakteksempel på dette kom da Capcom ga oss et kort glimt fra den nyeste Resident Evil Village-traileren for snart to uker siden. I stedet for å fokusere på hvor pent spillet så ut og hint ble fokuset, ofte seksuelt, rettet mot en meget høy dame vi da ikke visste navnet på. Man kan trygt si at Capcom også har merket seg dette.

Resident Evil Village sin "Art Director", Tomonori Takano, har nå lagt ut en melding på Twitter hvor han takker for all oppmerksomheten Lady Dimitrescu har fått, og nevner i samme slengen at han har merket seg teoriene folk har om høyden hennes. Sistnevnte har han bestemt seg for å gjøre noe med ved å avsløre at hun er 2,9 meter høy, så da vet vi det...