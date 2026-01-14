Hvordan var ditt 2025 med Nintendo?

HQ

Rundt nyttår pleier konsollprodusentene å lansere verktøy som gir oss en idé om hvordan det siste spillåret har vært. Sony har allerede lansert sin tjeneste, og Microsoft har bekreftet at de hopper over denne gangen. Men hva med Nintendo?

De har nettopp kunngjort at det endelig er tid for deres 2025 Year in Review, som lar deg sjekke ut spillene du har spilt (og hvor mye tid du har brukt på dem), formatene du har spilt på, dine foretrukne spillestiler, månedene du har spilt mest, og mye mer. Hvis du synes det høres gøy ut, kan du klikke på lenken her, logge inn med Nintendo-kontoen din, og gjerne dele resultatene dine i kommentarfeltet nedenfor.