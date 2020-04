Så mye bedre vil Xbox Series X gjøre Xbox One-spill

Både Microsoft og Sony har fokusert ekstremt mye på at Xbox Series X og PlayStation 5 vil bruke SSD-er. En av grunnene til dette er at det vil korte ned lastetider og lignende ganske mye. Vi har allerede sett hva Microsofts kommende konsoll kan gjøre med gamle spills lastetider, men nå har vi fått en annen interessant presisering.

I et intervju med Windows Central kan The Coalitions Mike Rayner gjenta at Xbox Series X vil gjøre mange Xbox-, Xbox 360- og Xbox One-spill mye bedre uten noen form for oppdatering eller ekstra arbeid for utviklerne. Han avslører blant annet at Gears of War-spillenes lastetider er fire ganger kortere på Xbox Series X enn dagens konsoller selv om de ikke har rørt spillets kode engang. Dette er mulig siden SSD-en og selve konsollen overfører informasjon såpass mye raskere enn dagens konsoller, så da er det bare å tenke seg hva de kan få til med litt optimalisering av kodingen i spill.