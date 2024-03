Så mye koster det å bruke Unreal Engine 5

HQ

Epic Games' ultrapopulære grafikkmotor, Unreal Engine 5, er ikke bare grunnlaget for grafikken i over 1500 kommende spill. Den har også blitt en ny standard i filmverdenen, der "The Volume" og Quixel-ressursene i Epics rekordstore bibliotek har gjort underverker for blant annet The Mandalorian og The Batman.

Nå har Epic sluppet en ny prisliste for de som har tenkt å bruke Unreal Engine 5 til andre prosjekter enn spill, og den ser ut til å bli svært rimelig. $1 850 "per seat" (per datamaskin/lisens) er det som gjelder for de som vil bruke Unreal Engine 5.4 til TV/film, mens kostnadene for spillutviklere er de samme som før (5% av alle inntekter fra spill utviklet med Epics teknologi).

Hvis prosjektet eller selskapet ditt derimot omsetter for mindre enn 1 million dollar i året (indiespill, skoleprosjekter, forskning), er Unreal Engine 5.4 gratis, noe som selvsagt er utrolig sjenerøst.

The Verge skriver: "Den årlige avgiften på 1 850 dollar inkluderer tilgang til både Unreal Engine og Epics sanntidsvisualiseringsverktøy Twinmotion og fotogrammetriprogramvaren RealityCapture. Epic sier at de samler tilleggsverktøyene før de integreres direkte i Unreal Engine innen utgangen av 2025, men de vil også være tilgjengelige separat for 445 dollar i året for Twinmotion og 1250 dollar for RealityCapture."