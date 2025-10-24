Saab forbereder seg på å øke produksjonen etter avtalen mellom Sverige og Ukraina om Gripen-jagerfly Det svenske forsvarsselskapet sier at de er klare til å øke produksjonen dersom den store avtalen med Ukraina blir en realitet.

HQ Det svenske fly- og romfartsselskapet Saab har nettopp kunngjort at de raskt kan øke produksjonen av Gripen-jagerflyene dersom en stor avtale med Ukraina blir en realitet. Selskapet, som allerede utvider sine anlegg, vurderer nye produksjonssteder utenfor Sverige og Brasil for å møte fremtidig etterspørsel. Selv om det ennå ikke er inngått noen kontrakt, har Saabs ledelse uttrykt tillit til at de vil kunne håndtere en betydelig produksjonsøkning dersom avtalen blir inngått. "Det er absolutt ingen umulighet å øke tempoet dramatisk hvis vi trenger det." Nyheten kommer samtidig som økende forsvarsbudsjetter over hele Europa fortsetter å styrke selskapets markedsposisjon og gi næring til vekstutsiktene for det kommende året. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go! Uleåborg, Finland, 11. desember 2024: Demonstrasjonsflyging med JAS 39 Gripens-militærfly fra det svenske luftforsvaret og FA-18 Hornets fra det finske luftforsvaret (nederst til høyre) på himmelen over byen // Shutterstock