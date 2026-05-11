Saabs nye poncho gjør soldater usynlige for droner

Hvis du har fulgt med på dekningen av Russlands krig mot Ukraina, er du sikkert klar over at den er ulik alle andre kriger verden noen gang har sett, og at den er helt fokusert på droner. De har blitt så billige å produsere i så store mengder at de nå regnes som ammunisjon.

Dette har fått det svenske forsvarsselskapet Saab til å utvikle et mottiltak. I en pressemelding meldes det nå at de har utviklet en Barracuda-løsning (Saabs velkjente høyteknologiske kamuflasje, som blant annet brukes på deres pansrede kjøretøy) for mennesker. Den kalles Barracuda Poncho, og tanken er at den skal gjøre det vanskeligere for droner å oppdage mennesker ved å blokkere varme- og UV-sensorer. Det er også en lettvektsløsning som veier mindre enn en kilo.

Henning Robach, leder for Saabs Barracuda-forretningsenhet, kommenterer :

"Vi har utviklet Barracuda Poncho for å møte behovet som har oppstått etter hvert som droneovervåking har blitt stadig mer vanlig på slagmarken. Dette betyr at en soldat er spesielt sårbar når han eller hun ikke er beskyttet under et kamuflasjenett eller i et kamuflert kjøretøy."