Sabah, som debuterer i Champions League, utelater det eneste israelske laget som kunne ha kvalifisert seg

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Sabah FK, et fotballag fra Masazir i Aserbajdsjan, har skrevet historie ved å bli det yngste laget noensinne som har kvalifisert seg til Champions League-hovedturneringen: klubben ble stiftet for ni år siden, 8. september 2017, debuterte i Aserbajdsjans første divisjon (landets nest høyeste nivå) og rykket opp til Aserbajdsjans Premier League allerede i sin andre sesong, og vant nylig det nasjonale dobbeltmesterskapet i 2025/26 (Aserbajdsjans Premier League og Aserbajdsjans cup).

Siden 2023 har de forsøkt å kvalifisere seg til UEFA-turneringene Conference League eller Europa League, men har ikke klart det før nå: Tirsdag knuste de det israelske laget Hapoel Be’er Sheva F.C. med 5–2 og vant play-off-kampen med 6–4 sammenlagt. Be'er Sheva var bare sekunder unna å kvalifisere seg, etter å ha vunnet 2–3 på bortebane, men Sabah utlignet i det 94. minutt og scoret to ganger til i tilleggstiden.

Dette gjør dem til det andre aserbajdsjanske laget som kvalifiserer seg til hovedturneringen etter Qarabag, og det yngste laget som deltar i turneringen – en tittel de overtar fra det russiske laget FC Krasnodar, som ble stiftet i 2008 og som spilte sin siste kamp i UCL i 2020 (og som for tiden er suspendert på grunn av krigen i Ukraina).

Sabah er med i trekningen til UEFA Champions League som finner sted i morgen, torsdag. Seieren deres betyr også at ingen israelske lag vil være med i Champions League 2026/27: sist et israelsk lag deltok i turneringen var i 2022/23, da Maccabi Haifa røk ut i gruppespillet.

I tirsdagens kamper kvalifiserte også det norske laget Bodø/Glimt seg til Champions League for andre år på rad, og det østerrikske laget LASK sjokkerte Celtic med et minneverdig comeback. I kveld, onsdag, får vi vite de fire siste lagene som kvalifiserer seg, inkludert enten Lyon eller Fenerbahçe.