Sabalenka er sikker på at Victoria Mboko vil bli en Grand Slam-mester en dag

Semifinalen i Indian Wells er avgjort, etter at Aryna Sabalenka slo Victoria Mboko 7-6(0), 6-4. Den 19 år gamle kanadieren kjempet hardt mot verdens nummer 1, og Sabalenka sa at hun kommer til å bli en fremtidig Grand Slam-mester. "Det er utrolig å se hvor modige disse unge jentene er i disse dager. De går ut og går etter slagene sine. De er aggressive og de kjemper. Det er utrolig å se, sa hviterusseren, som sikter mot sin andre tittel for året etter Brisbane International.

Sabalenka har blitt plassert sammen med den lavest rangerte spilleren fra de siste fire, tsjekkiske Linda Nosková, som for øyeblikket er rangert som nummer 14 i verden, med start klokken 00:00 norsk tid på lørdag, 23:00 GMT på fredag. På den andre siden av braketten møter Elena Rybakina Elina Svitolina med start kl. 14.00 CET, 13.00 GMT på lørdag.

Finalen har fortsatt ikke noe bekreftet tidspunkt, men blir trolig tidlig søndag morgen, mens herresinglefinalen spilles søndag kveld eller mandag morgen europeisk tid.