Sabalenka knuser Swiatek og avslutter sitt dynasti som Roland Garros' dronning

Den mest spennende tenniskampen på damesinglesiden i Roland Garros skuffet ikke... i hvert fall ikke i to tredjedeler. Aryna Sabalenka har avsluttet en utrolig rekke av Iga Swiatek, som ikke hadde tapt på 26 kamper på Roland Garros. Dronningen ble detronisert av verdens nummer 1 i WTA med 7(6)-6(1), 4-6, 6-0.

Fra et første sett som varte i over 70 minutter, til et andre sett som ble avgjort på knappe 20 minutter. Swiatek ble knust av Sabalenka, selv om det virket som om den polske spilleren rett og slett ga opp i det tredje settet, og mistet ikke bare fysisk styrke, men også fokus. Swiatek hadde vunnet fire ganger på Roland Garros, inkludert tre år på rad, men så langt har hun ikke hevdet noen seier i leiresesongen.

I mellomtiden har Sabalenka forbedret sin innbyrdes oppgjør til 5-9 (Swiatek vinner fortsatt) og når Roland Garros-finalen for første gang i karrieren. Det er hennes tredje Grand Slam-finale på rad og femte semifinaleseier i Grand Slam på rad.