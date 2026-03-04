Sabalenka og Swiatek er uenige om forslaget om femsettskamper i Grand Slam-turneringer for kvinner

HQ

Aryna Sabalenka, som er nummer én i verden, tror hun ville vunnet flere Grand Slams om kampene gikk over fem sett, slik det er i Grand Slams for menn. "Jeg tror jeg sannsynligvis ville ha vunnet flere Grand Slams. Jeg føler meg fysisk veldig sterk, og jeg er ganske sikker på at kroppen min takler det. Så la oss gjøre det", sa hun, og refererte til et forslag fra Craig Tiley, ny administrerende direktør i det amerikanske tennisforbundet og tidligere direktør for Australian Open, om å gjøre femsettskamper i Grand Slam fra kvartfinalene.

Sabalenka, en imponerende figur i kvinnetennis, 1,82 meter høy og 80 km vekt, sier at tiltaket vil bety en økt fysisk forberedelse for andre spillere, "men jeg tror vi er i sport og vi må bekymre oss for oss selv. Hvis det skjer, har jeg en stor fordel ", sier den 28 år gamle hviterusseren, som har vunnet fire Grand Slams.

Verdenstoeren Iga Swiatek er imidlertid ikke tilhenger av ideen. "Jeg vet ikke om vi kan opprettholde det nivået i fem sett. Det er et faktum, menn er fysisk sterkere og takler det bedre", sier den 24 år gamle polakken, som har vunnet seks Grand Slams, og legger til at "det er en merkelig tilnærming i en verden der alt går raskere, så jeg vet ikke om publikum vil like det, ærlig talt", og at det vil bety en endring i kalenderen, fordi det vil gi dem mindre tid til å forberede seg til andre turneringer.