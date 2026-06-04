Sabalenka "vil bare slutte med tennis". "Jeg vet ikke når jeg sist tapte ti games på rad"

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Aryna Sabalenka led et sjokkerende nederlag i kvartfinalen i Roland Garros: Da hun bare var ett game unna å vinne kampen, fikk hun en total mental kollaps og tapte det tredje settet 6-0, slått av den 22 år gamle russiske spilleren Diana Shnaider, 25. seedet i French Open, med 3-6, 7-5, 6-0.

Verdens nummer 1 gikk fra å danse "moonwalk" på tennisbanen etter en seier, til å hevde at hun "vil slutte med tennis". "Ingen tanker, ingen følelser. Jeg har bare lyst til å slutte med tennis akkurat nå, men vi får se om noen dager. Forhåpentligvis kommer jeg tilbake på sporet mentalt, sa Sabalenka (via SkySports). "Jeg vet ikke når jeg tapte ti games på rad sist".

Kampen var problematisk for begge på grunn av vindforholdene, men Shnaider tok kontroll i de vanskelige situasjonene, mens Sabalenka ga opp og sa hun "følte seg ned i et veldig dypt, mørkt hull". "Jeg føler jeg hadde veldig gode muligheter i det andre settet. Jeg rotet det til, og så kom hun inn og spilte fantastisk. Jeg føler jeg ikke klarte å komme meg mentalt etter det andre settet. Jeg tror det var den største feilen fra min side."