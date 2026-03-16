Sabalenka vinner "russisk rulett"-finalen mot Rybakina i Indian Wells

WTA-verdenstoeren Aryna Sabalenka slo Elena Rybakina i finalen i Indian Wells med 3-6, 6-3, 7-6(6), en finale som Rybakina beskrev som "russisk rulett", og som ble avgjort i tie-break, der Sabalenka kun vant med to poeng.

Seieren i Indian Wells var en av Sabalenkas største uoppgjorte oppgaver, og hun fikk oppreisning da hun brøt Rybakinas rekke på 12 seire mot topp 10-spillere. Sabalenka hadde tapt finalen i 2025 mot Mirra Andreeva, og i 2023 tapte hun også finalen mot Rybakina.

Rybakina slo også Sabalenka i deres to siste oppgjør i Melbourne i januar og Riyadh i november 2025. "Det var mye jevnbyrdighet, spesielt i det tredje settet. Det var som et spill russisk rulett; jeg tror ingen av oss gjorde noe ekstraordinært for å overgå den andre og vinne, sa Rybakina, rystet etter nederlaget.

26 år gamle Rybakina fra Kasakhstan, som vant Australian Open i januar, hennes andre Grand Slam-turnering, har klatret til 2. plass på verdensrankingen, forbi Iga Swiatek.