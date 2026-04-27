Sabastian Sawe og Yomif Kejelcha skriver historie som de første løperne til å fullføre et maraton på under 2 timer

HQ

Den kenyanske langdistanseløperen Sabastian Sawe (31) skrev historie på søndag da han fullførte London Marathon på 1:59.30, bare 30 sekunder under to timer, noe som gjør ham til den første løperen som fullfører et maraton på under to timer, en bragd som aldri er oppnådd, og dermed knuste han verdensrekorden som ble satt av avdøde Kelvin Kiptum under Chicago Marathon i 2023, på 2:00.35.

Å bryte totimersgrensen har vært en besettelse i mange år, selv om det noen ganger har handlet mer om markedsføring enn om sport. Et løp i Wien i 2019, kalt Ineos 1:59 Challenge, ble laget spesielt for den store Eliud Kipchoge, for å få ham til å løpe en maratondistanse på under to timer: Han klarte det på 1:59.40.2 (ti sekunder mer enn Sawe i 2026), men arrangementet ble ikke anerkjent som en maratonverdensrekord av World Athletics fordi det ikke var en åpen konkurranse, og Kipchoge fikk hjelp av 41 pacemakere. Det var også hovedsakelig et reklamestunt for Nikes sko.

Søndagens løp i London hadde den perfekte temperaturen for rekordtidene, ifølge BBC, og 28 år gamle Yomif Kejelcha fra Etiopia fullførte også løpet under to timer, bare elleve sekunder senere, 1:59.41, noe som er den raskeste maratondebuten i historien og den raskeste tiden som ikke er vunnet. Jacob Kiplimo fra Uganda ble nummer tre på 2:00.28.

I kvinnenes løp slo 29 år gamle Tigst Assefa fra Etiopia også verdensrekord (og sin egen rekord) da hun kom i mål på 2:15.41, ni sekunder raskere enn hun selv løp for ett år siden i London.