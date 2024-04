Saber bekrefter at Star Wars: Knights of the Old Republic Remake fortsatt er under utvikling

HQ

Vi har ikke sett noe fra Star Wars: Knights of the Old Republic Remake siden det ble annonsert for tre år siden. Ganske forståelig, ettersom både rapporter og vage kommentarer fra Embracer Group har fått det til å virke som om spillet har utviklingsproblemer. Dette førte til så mange spørsmål fra fans og til og med investorer at de nå tidligere utgiverne hos Embracer nektet å snakke mer om det. Derfor ble mange overrasket da Bloombergs Jason Schreier gjentok at KotOR-remaken fortsatt var under utvikling da Embracer solgte Saber Interactive, som utvikler spillet. Nå vet vi at dette er sant.

IGNs Rebekah Valentine tok nemlig en prat med Matthew Karch, administrerende direktør i Saber, og han bekreftet at Star Wars: Knights of the Old Republic Remake fortsatt er under utvikling. Karch hevder til og med at det går bra, og at de bare tar seg god tid til å sørge for at de "overgår forbrukernes forventninger" ...

Tror du vi noen gang kommer til å få spille Star Wars: Knights of the Old Republic Remake?