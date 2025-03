Saber Interactive avduker offisielt Painkiller med første trailer

Du husker det kanskje ikke, men for fire år siden, i 2021, presenterte Koch Media (utgiveren som nå er kjent som Plaion) en rekke spill de hadde under utvikling de neste årene, blant annet ble actionfranchisen Painkiller nevnt, med en kort tekst og et enkelt skjermbilde. Siden den gang har det vært stille rundt det.

I går kveld ble vi imidlertid positivt overrasket da traileren for Saber Interactives Painkiller -prosjekt dukket opp, via 3D Realms-etiketten og også fra Anshar-studioet. Dette nye Painkiller vil være en spin-off av den klassiske franchisen og kommer senere i år til PC, Xbox Series X / S og PS5.

Med frenetisk gameplay og black metal-beats vil vi kunne rive fiendene våre fra hverandre på skjermen ved hjelp av nærkampsvåpen og brutale kombinasjoner, enten alene eller i co-op-modus. Painkiller er en oppstigning fra skjærsilden til himmelen når du sprenger deg (bokstavelig talt) gjennom horder av fiender, veldig mye i stil med den nåværende DOOM-serien.

Hva synes du om det?