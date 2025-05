Saber Interactive bekrefter Evil Dead: The Game fjernes fra butikker

HQ

Tre år etter utgivelsen ser det ut til at historien er over for Evil Dead: The Game. Saber Interactive har begynt å trekke spillet ned fra butikkfrontene, og allerede har spillere lagt merke til at det forsvinner.

"Vi kan bekrefte at vi har begynt prosessen med å fjerne spillet fra digitale butikkfronter. Alle som har kjøpt spillet vil fortsatt kunne spille det ettersom vi planlegger å holde serverne våre online for alle, " skrev Saber i et Steam-innlegg.

"Vi ønsker å rette en oppriktig takk til samfunnet vårt, til de som har vært en del av spillet helt fra begynnelsen, og de som nylig har sluttet seg til oss. Vi setter pris på all deres støtte."

Det hadde vært planer om flere kart, moduser og tilleggsfunksjoner i det asymmetriske flerspillerspillet, men de ble skrinlagt da spillerantallet ikke var høyt nok. En Nintendo Switch-port av spillet ble også skrinlagt, noe som betydde undergang for Evil Dead: The Game for en god stund siden.