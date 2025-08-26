Saber Interactive CEO forklarer John Carpenters involvering i Toxic Commando

HQ

Så sent som i går kunne vi dele noen korte inntrykk og tanker om John Carpenters Toxic Commando, et kommende action-FPS fra Saber Interactive som føles som det ultimate Saber -spillet takket være hvordan det inkorporerer ideer fra studioets tidligere arbeider som Warhammer 40,000: Space Marine II og World War Z, og hvordan det også bruker det episke Swarm Engine.

Men selv om alt dette er vel og bra, vil mange strømme til dette spillet ikke på grunn av dets Saber arv, men for navnet som er knyttet til tittelen: John Carpenter. Jepp, den legendariske skrekkregissøren og entusiasten har bidratt til å gjøre dette prosjektet til virkelighet, men hva betyr det til syvende og sist for selve spillet? Vi spurte Sabers administrerende direktør Tim Willits om Carpenters involvering i spillet, som han fortalte oss :

"Ja, det var en stor ære å jobbe med Mr. Carpenter. Da vi i Saber jobbet med dette spillet, ønsket vi å fange 80-tallets actionstemning, tidlige 90-tallsfilmer. Og ingen gjorde det bedre enn John. Så vi henvendte oss til ham med ideen. Han hjalp til med ting som settingen, noe av historien. Han skrev musikk. Og så har vi noen hyllester til noen av filmene hans. Vi kunne ikke lisensiere dem alle, men hvis du er en fan av Carpenter-filmer, vil du se noen påskeegg rundt omkring, og det burde få deg til å smile."

Når det gjelder hvordan disse påskeeggene vil se ut, spilte Willits ikke noen bønner, men han forklarte hvordan ideen om Toxic Commando tillot teamet å virkelig gå helt ut på en kreativ måte. Til dette formål fortalte han oss :

"I World War Z er vi begrenset av menneskelige zombier. Og i Space Marine 2 er vi begrenset av universet. Men i dette spillet er vi begrenset av fantasien vår. Vi har så sprø, over-the-top, sprø ting. Det er latterlig."

Sjekk ut hele intervjuet med John Carpenter's Toxic Commando nedenfor.