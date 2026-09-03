Saber Interactive: «Det finnes absolutt ingen generativ AI i Space Marine III

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Som du sikkert vet, jobber Saber Interactive for tiden med en rekke spennende prosjekter, og et av de mest interessante er uten tvil Warhammer 40,000: Space Marine III. Med tanke på hvor bra Warhammer 40,000: Space Marine II var, er det helt naturlig at mange nå har enda høyere forventninger, men det er også bekymring for at utviklerne kanskje nøyer seg med AI-basert kamp i stedet for å prøve å gjøre noe ambisiøst.

Det ser imidlertid ikke ut til å være tilfelle. Vi vet allerede at Warhammer-skaperen Games Workshop har en streng policy mot AI, og nå har også Sabers utviklingssjef, Tim Willits, i et intervju med IGN bekreftet at den tredje utgaven er fri for AI:

«Det er absolutt ingen generativ AI i Space Marine 3, Hellraiser, Stuntman, Turok, Jurassic Park eller Wick.»

Willits innrømmer imidlertid at de vil eksperimentere med teknologien i andre spill for å se hvor den kan tilføre verdi, men til syvende og sist er det vi spillere som bestemmer:

«Men som vi sa, vi skal eksperimentere med det. Prøve det ut i Rideshare, se om det fungerer. Se om folk liker det. Hvis de ikke liker det, sier vi bare: ‘Greit.’»