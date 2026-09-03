Saber Interactive: «Det finnes absolutt ingen generativ AI i Space Marine III
Selv om studioet sier at de eksperimenterer med teknologien, vil de bare bruke den der de finner det hensiktsmessig – eller ikke i det hele tatt hvis spillerne ikke liker den.
Som du sikkert vet, jobber Saber Interactive for tiden med en rekke spennende prosjekter, og et av de mest interessante er uten tvil Warhammer 40,000: Space Marine III. Med tanke på hvor bra Warhammer 40,000: Space Marine II var, er det helt naturlig at mange nå har enda høyere forventninger, men det er også bekymring for at utviklerne kanskje nøyer seg med AI-basert kamp i stedet for å prøve å gjøre noe ambisiøst.
Det ser imidlertid ikke ut til å være tilfelle. Vi vet allerede at Warhammer-skaperen Games Workshop har en streng policy mot AI, og nå har også Sabers utviklingssjef, Tim Willits, i et intervju med IGN bekreftet at den tredje utgaven er fri for AI:
«Det er absolutt ingen generativ AI i Space Marine 3, Hellraiser, Stuntman, Turok, Jurassic Park eller Wick.»
Willits innrømmer imidlertid at de vil eksperimentere med teknologien i andre spill for å se hvor den kan tilføre verdi, men til syvende og sist er det vi spillere som bestemmer:
«Men som vi sa, vi skal eksperimentere med det. Prøve det ut i Rideshare, se om det fungerer. Se om folk liker det. Hvis de ikke liker det, sier vi bare: ‘Greit.’»