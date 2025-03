Saber Interactive minner oss på at de fortsatt jobber med Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

HQ

I forrige uke ble vi rammet av litt av et sjokk, da Saber Interactive og Games Workshop kunngjorde Warhammer 40,000: Space Marine III. Selv om det prosjektet er mange år unna, fikk det noen til å stille spørsmål ved hva Saber holdt på med sine andre prosjekter, for eksempel Jurassic Park Survival, Toxic Commando og Star Wars: Knights of the Old Republic Remake.

Remaken av KOTOR har hatt en mildt sagt turbulent utvikling, og selv om det på et tidspunkt så ut til at prosjektet bare ville bli skrinlagt, bekreftet Saber Interactive i fjor at arbeidet fortsatt pågikk. Nå nylig har Sabers kreative sjef Tim Willits beroliget oss nok en gang.

"Alt vi har snakket om er fortsatt under utvikling. Vi vil dele informasjon om kommende spill når vi har noe kult å dele", skrev Willits i et innlegg på Twitter/X. Forhåpentligvis betyr det at det vil være noe kult å dele relativt snart, ettersom det er en stund siden vi har hørt noe positivt om KOTOR-remaken (og vi er alle lei av å se det samme Revan-bildet).

Det er tydelig at Space Marine ser ut til å være prioriteten for Saber. Arbeidet pågår fortsatt for Space Marine II, ettersom det spillet ikke engang er et år gammelt, og deretter vil det være på tre oppfølgeren. Selv om vi kanskje ikke vet noe snart om titler som KOTOR-nyinnspillingen, kan vi være trygge på å vite at arbeidet fortsetter.