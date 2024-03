Saber lager fortsatt Warhammer 40,000: Space Marine II, Toxic Commando og Jurassic Park: Survival

HQ

Da det ble kjent at Embracer Group selger Saber Interactive ble det rapportert at sistnevnte ville fortsette å utvikle Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Dette overrasket mange, ettersom et studio som blir solgt vanligvis betyr at det må forlate franchiser det har vært knyttet til. Nå vet vi at Saber ikke trenger å bekymre seg for det.

Tim Willits, Chief Creative Officer (CCO) hos Saber Interactive i disse dager, bekrefter at de vil fortsette å utvikle Warhammer 40,000: Space Marine II, John Carpenter's Toxic Commando, Jurassic Park: Survival og flere andre uspesifiserte spill selv etter at de forlot Embracer, så det er ingen grunn til å frykte at de blir kansellert eller noe.