Saber-sjefen tror World War Z 2 er i samtaler på grunn av sitt populære spill

Frem til F1 i sommer var Brad Pitts mest suksessrike film på kino World War Z, en zombiefilm som så ut til å gjøre det ganske bra, men som aldri ble til flere filmer. Dette kan imidlertid endre seg ettersom det har vært snakk i Hollywood om å utvide serien, noe spillutvikleren Saber Interactive mener å ha hatt en finger med i spillet.

Utviklingssjef Tim Willits snakket med IGN på Gamescom, hvor han forklarte at den enorme suksessen til spillet deres, som nylig passerte 30 millioner spillere, kan ha drevet samtalen om å utvide filmserien.

Willits forklarer i sin helhet: "30 millioner mennesker har spilt det spillet. Er ikke det sprøtt? 30 millioner unike mennesker. De har ikke fortalt meg dette - jeg vil sannsynligvis få problemer! - de har ikke fortalt meg dette, men kanskje IGN la dette ut på Instagram, at det er snakk hos Paramount om å lage en ny World War Z. Igjen, de har ikke fortalt meg dette, men jeg er ganske sikker på at det er på grunn av det spillet.

"De har ikke fortalt meg dette. Jeg gjetter! 30 millioner mennesker. Det er f***ing latterlig! Jeg så det [Paramount-nyheten] og tenkte: 'Å, det må være oss.'"

Vi hadde også nylig sjansen til å snakke med Willits, hvor vi snakket om John Carpenters Toxic Commando og hvordan den legendariske skrekkregissøren var involvert i spillet.