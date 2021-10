HQ

Uten forvarsel blir vi umiddelbart kastet ut i ørkenlandskapet og må begi oss ut i den åpne verdenen som tittelfiguren Sable. Hun er i ferd med å forlate landsbyen hun har bodd i en stund og reise ut i verdenen. Kort sagt, hun reiser hjemover, og det er opp til deg å forme den reisen. Men det handler ikke bare om å kjøre til destinasjonene, først må du forberede deg skikkelig på det som kommer.

Først må du bygge din egen hovercraft, og her blir vi kjent med spillets mekanikker og lærer det grunnleggende i en mindre verden. Jeg er overrasket over hvor mye som er klemt inn her. Når jeg tror jeg har sett alt, dukker det opp noe nytt som jeg ikke har sett før, og når man først får taket på klatring og gliding, åpner spillet seg enda mer. Plutselig når jeg de høye avsatsene og finner helt nye stier å utforske, som utvider eventyret mitt ytterligere. På overflaten ser det ut som en ganske tom og meningsløs verden, men jo mer du utforsker, jo mer finner du og den er full av gamle ruiner, vrak av romskip og dyreskjeletter fra arter som du definitivt ikke finner på jordens overlate, som nok er en godt ting siden disse ikke ser ut til å være spesielt fredelige skapninger.

For å være ærlig føles spillet litt tregt og seigt, spesielt de første to timene. Det er først når hovercraften din er ferdig montert at Sable slipper løs, når du må forlate dalen der du tilbrakte de første timene og gå ut i det ukjente. Som tidligere nevnt skal Sable hjem, det er dét det handler om hvis du skal oppsummere historien som du, som nevnt, kan gjøre til din egen. Hvis det eneste du har lyst til å gjøre er å gli gjennom alt på hovercraften din uten å gjøre noe annet før du når målet, kan du det. Men da går du glipp av hele poenget med Sable.

Spillets verden er designet for å bli utforsket ned til minste detalj og det er virkelig mye å gjøre, gåter som skal løses, mennesker underveis som trenger hjelp og ikke minst masse fjell og andre hindringer å klatre på. Klatringen i seg selv er ofte litt av et puslespill ettersom Sable har ganske begrenset utholdenhet, og når den tømmes faller hun ned og må begynne på nytt. Men med litt strategi, riktig utholdenhetsfordeling og noen ganger også litt flaks, klarer du det til slutt, og det er vanligvis verdt bryet fordi det ofte er en belønning på toppen, men noen ganger bare i form av en fin utsikt over ørkenen. Det er også verdt å nevne at alt kan klatres på, bare gå opp mot en klippe eller et objekt så begynner du automatisk å klatre. Om du så kommer opp eller ikke er et helt annet spørsmål.

Sable er i sin helhet virkelig vakkert. Det ser ut som en tegneserie, og på noen måter minner det meg om Journey. Som Journey har det en veldig beroligende effekt på meg, da det ikke er noen fiender å bekymre seg for, og timene bare flyr mens jeg utforsker ørkenlandskapet. Det er også veldig merkbart at skaperne har hentet litt inspirasjon fra Studio Ghibli, selv om jeg personlig ikke er noen stor fan av deres verk, skinner det fremdeles igjennom i både karakterdesign og til en viss grad også miljøene.

Det er ikke mye liv, det er noen fugler her og der, og noen insekter, men det gjør ikke så mye for meg, det er jo faktisk en ørken vi er i uansett. Det er også helt umulig å dø, det spiller ingen rolle om man prøver å krasje med hovercraften (det er faktisk umulig å krasje), det spiller heller ingen rolle hvor høy avsatsen jeg hopper fra er, Sable tar absolutt ingen skade selv etter et fall fra over 30 meter. På den annen side peser hun litt hvis utholdenhetsmåleren tømmes, men kommer seg ganske raskt.

Spillet er absolutt ikke helt problemfritt, men det kan være vakkert og lett å gå seg vill i, men samtidig leverer det aldri i narrativ forstand. Historien engasjerer seg ikke, og selv om jeg har det gøy med Sable, er hun ikke en spesielt minneverdig karakter. Det er mange ikke-spillbare karakterer å samhandle med, men de er også ganske flate og mangler karisma. Det føles som at spillet har mye å fortelle, men det kommer aldri helt frem. Det er frustrerende til tider når noen av karakterene virkelig ser ut til å sitte på store mengder visdom, for så bare å si noen få kloke setninger og ikke noe mer. Jeg vil høre mye mer og finne ut hvordan denne verden ble slik den er blitt, litt mer bakgrunn ville da ikke ha skadet.

Sable er enda en indieperle som er lett å gå glipp av i skyggen av alle de store titlene som slippes i høst. Hvis du har en helg eller bare en dag fri uten noen planer, kan jeg absolutt anbefale deg å gi Sable en sjanse, spesielt med tanke på at det er en del av Xbox Game Pass, så det koster deg ikke noe ekstra dersom du allerede abonnerer på tjenesten.