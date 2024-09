Sabrina Carpenter er ute etter Mariah Careys juletrone

Nå som vi stirrer ned i oktober, kan du allerede se at isen begynner å smelte og frigjøre Mariah Carey fra søvnen. Alle vet at når Careys All I Want For Christmas Is You begynner å spilles på radiostasjonene, har julehøytiden startet, men i 2024 kan vi i det minste få se noen som forsøker å overta Careys trone som julens dronning.

HQ

Netflix samarbeider nemlig med Espresso -skaperen Sabrina Carpenter om en ny høytidsspesial som skal hete A Nonsense Christmas. I den kan vi forvente at Carpenter vil fremføre "uventede duetter" og by på "komiske gjester du ikke vil gå glipp av", og alt dette vil kunne sees på Netflix live (eller på forespørsel etterpå) den 7. desember fra kl. 14.00 GMT / 15.00 CET.

Jeg lurer på hva Carey har i vente som svar...?

Dette er en annonse: