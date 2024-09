Sabrina Carpenter i godt selskap med rekordstor utgivelse

Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter fortsetter å skyte i været med utgivelsen av hit-albumet Short n' Sweet, som for øyeblikket ligger på førsteplass på Billboard 200.

HQ

Fra albumet er det særlig tre sanger som gjør suksess på Hot 100-listen: Taste som nummer to, Please Please Please som nummer tre og Espresso som nummer fire.

Disse tre låtene markerer Carpenters tre første topp fem-hits på Hot 100, og hun blir dermed den andre artisten og den første soloartisten noensinne som har hatt sine tre første topp fem-hits på listene i denne regionen samtidig.

Og hun er i godt selskap, for den første var The Beatles med I Want To Hold Your Hand, She Loves You, og Please Please Me på henholdsvis 1, 2 og 4 den 7. mars 1964.

Det er ganske morsomt å merke seg at begge artistene kom på hitlistene med singler som inneholder "please please" i tittelen - kanskje det er en slags magisk sjarm (takk, Billboard).

Dette er en annonse: