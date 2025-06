Sabrina Carpenter slipper nytt album i august

HQ

Helt siden Sabrina Carpenter debuterte med Short n' Sweet i fjor sommer, har musikeren vært en stor popstjernesensasjon. Mye takket være suksessen med Espresso har sangerinnen blitt et kjent navn, og derfor er det utvilsomt en stor begivenhet for mange å høre at et nytt album snart er på trappene.

Det kommer til å hete Man's Best Friend og vil debutere så snart som 29. august 2025. Dette bekreftet popstjernen på sin hjemmeside, der hun uttalte at hun "can't wait for it to be yours".

Når det gjelder innholdet på albumet, kan du forvente å se låtlisten i nær fremtid, selv om det nesten er sikkert at Manchild er inkludert.

