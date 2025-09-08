Sabrina Carpenter tar til orde for transpersoners rettigheter og støtte etter VMA-seier

HQ

Sabrina Carpenter har tatt til orde for transrettigheter og støtte til transpersoner etter at hun vant VMA og opptrådte i helgen. Carpenter, som nylig slapp sitt nye album Man's Best Friend, vant prisen for beste album for sin forrige utgivelse Short n' Sweet.

På VMA i helgen fremførte Carpenter Tears fra sitt nye album. I musikkvideoen har skuespilleren Colman Domingo en overraskende cameo iført drag. Til liveopptredenen hadde Carpenter også med seg drag queens og transartister.

"Denne verden kan, som vi alle vet, være så full av kritikk, diskriminering og negativitet", sa Carpenter da hun tok imot prisen for beste album. "Så det å få være en del av noe som kan bringe lys, få deg til å smile, få deg til å danse og få deg til å føle at verden er din østers. Jeg er så takknemlig for å få gjøre det."

Dette er en annonse:

Etter at Trump kom tilbake til makten, har transpersoner blitt utsatt for trakassering på nettet og til og med myndigheters politikk. Trump undertegnet for eksempel nylig en presidentordre som begrenser transkjønnet militærtjeneste.