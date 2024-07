Sabrina Carpenters sommer fortsetter med rekordlang treukersperiode

HQ

Når vi i det siste har snakket om en kvinnelig musiker som slår rekorder, er det som oftest Taylor Swift som er synderen. Det er ikke tilfelle denne gangen.

Sabrina Carpenters sommer fortsetter, og musikeren feires nå for å ha blitt den første kvinnelige artisten noensinne som har hatt de to øverste plassene på hitlistene i tre uker i strekk.

I følge Official Chart Company har Carpenters Please Please Please nå toppet listene i tre uker på rad, mens Espresso har ligget på andreplass i tre uker også. Espresso var imidlertid forrige ukes største låt, med 7,1 millioner strømminger, noe som plasserte den rett foran Please Please Pleases 7 millioner.

Til sammenligning er det bare en håndfull artister som har oppnådd lignende resultater på hitlistene. The Beatles klarte den samme bragden i 1963 med I Want To Hold Your Hand og She Loves You, Justin Bieber gikk et skritt videre i 2015 og holdt toppen av hitlistene i fire uker i strekk, og Ed Sheeran gikk enda lenger i 2017 med fem ukers dominans, ved to forskjellige anledninger.

Tror du Carpenter kan fortsette å holde de to øverste plassene på listene?