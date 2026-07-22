Var det noen som sa kroppshorror? Her er jeg igjen, og snakker i det uendelige om dette velsignede horroråret, for vet du hva? Det tar rett og slett ikke slutt. I år har vi i horror-sjangeren fått Obsession, Evil Dead Burn og Lee Cronins The Mummy, for bare å nevne noen få. Og nå kommer « Saccharine, som tilsynelatende er en samproduksjon mellom Australia og Finland. Har du ikke hørt om den? Det hadde ikke jeg heller, før for et par uker siden. Jeg snublet over en anmeldelse og ble nysgjerrig, og det er jeg veldig takknemlig for. På sin egen måte minner * Saccharine * om *The Substance* og en hel rekke andre kroppshorrorfilmer, men den tilfører sjangeren noe unikt.

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Hana, en medisinstudent som er ulykkelig forelsket, blir dratt inn i en ekstrem slanketrend som lover raske resultater. Kort tid etter begynner hun å bli hjemsøkt av en sulten ånd knyttet til ritualet. Etter hvert som grensen mellom kropp, skyldfølelse og overnaturlig besettelse blir utydelig, blir hun tvunget til å konfrontere konsekvensene av sin besettelse.

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Natalie Erika James sitter i regissørstolen, og hun har tidligere regissert skrekkfilmene «Relic» og «Apartment 7A» (en prequel til «Rosemary’s Baby»). I rollen som Hana ser vi Midori Francis, kjent blant annet for sitt arbeid i «Grey’s Anatomy», og hun er helt strålende som Hana. De andre skuespillerne i rollelisten, inkludert Madeleine Madden og Robert Taylor, leverer også solide prestasjoner.

I « Saccharine hopper vi på kannibalismebølgen, men på en uventet og annerledes måte. Det er ganske grotesk, men ikke på grunn av volden i seg selv eller scenene der legebesøk innebærer å åpne opp torsoer; det groteske ligger snarere i oppblåstheten. Du vil ikke akkurat være i humør til søtsaker mens du ser på * Saccharine*, eller kake for den saks skyld. Ingenting, faktisk. Hvis du lett blir kvalm, anbefaler jeg å holde snacksene på avstand.

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En herlig fortelling, selv om den virker litt konstruert i begynnelsen.

Det er mye å like her. « Saccharine er en queer kroppshorrorfilm med interessante karakterer. Den er uforutsigbar, og horrorelementene er stilige og til tider urovekkende, men jeg synes ikke den er så ubehagelig. Den er også trist og aktuell på samme tid, med kroppsskam og «looksmaxxing» som temaer. Den speiler et sykt samfunn på en stilig måte. Den lille kjærlighetshistorien føles i utgangspunktet, om ikke påtatt, så i hvert fall litt forenklet. Det føles nesten som et hull i handlingen at Hanas trener forelsker seg i henne til tross for at han innser at hun jukser med prestasjonsfremmende midler. Men det tilfører likevel noe til historien, og hvis man aksepterer at det går litt for glatt, er det et interessant tilskudd til en allerede interessant historie.

Jeg hadde gjerne sett en større dose ubehag, men jeg er villig til å se gjennom fingrene med det, siden « Saccharine er underholdende fra start til slutt og også byr på en avslutning jeg setter pris på. Så hvis du er i humør for kroppshorror og overspising, bør du holde utkikk etter « Saccharine.