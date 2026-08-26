Sacha Baron Cohen gjenoppliver Ali G etter 24 år

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Det er 24 år siden Ali G Indahouse, men Sacha Baron Cohens beryktede karakter vender nå tilbake til det store lerretet. Den første traileren til Ali G: Who Iz I? er sluppet, og den tyder på at ikke mye har endret seg siden vi sist så ham.

Denne gangen har Cohen tatt i bruk det samme oppsiktsvekkende formatet som bidro til suksessen til «Borat» og «Brüno», der hans fiktive karakter slippes løs blant ekte – og ofte intetanende – mennesker.

Historien begynner når Ali G oppdager at kjæresten Julie er åtte måneder gravid. For å forsørge sin voksende familie drar han til USA i håp om å gjenopplive sin tidligere karriere.

Filmen markerer også Sacha Baron Cohens debut som spillefilmregissør, og Cohen fungerer i tillegg som manusforfatter og produsent. Ikke overraskende lover traileren rikelig med provokasjoner, smertefullt pinlige møter og den typen grensesprengende humor som har blitt hans varemerke.

«Ali G: Who Iz I?» har premiere på svenske kinoer 23. oktober.