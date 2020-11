Du ser på Annonser

Av alle de gode førstepartstitlene som serveres av Sony Interactive Entertainment til PS5-lanseringen, var Sackboy: A Big Adventure blant dem jeg gledet meg mest til. Tittelen, som er utviklet av Sumo Digital, ga inntrykk av å bringe den kjære Little Big Planet-serien i en ny retning og legge en ny grunnvoll å bygge serien på. For det meste er dette gjort på eksepsjonelt vis, men det er også øyeblikk hvor jeg føler at jeg mister forbindelsen til den originale herligheten som utgjorde Little Big Planet. Men før jeg går inn på detaljene tenkte jeg å begynne med historien.

Sackboy: A Big Adventure er satt til den kreative verdenen Craftworld, et land som bugner av glede og pasjon hvor man finner rare skapninger og mange Sack-folk. Eventyret begynner på en spesielt rolig dag hvor en fæl narredukke kjent som Vex hopper ut av en portal og begynner å kidnappe Sack-folk, som han planlegger å bruke som arbeidskraft for å bygge den kaotiske og fryktelige Topsy Turvey-maskinen. Som den fryktløse helten han er klarer Sackboy å rømme fra Vex' klør, og han legger ut på en reise gjennom mange unike riker i Craftworld for å finne og befri folket fra den slemme fienden. På ferden lærer han at han kanskje er laget av det rette stoffet til å bli en av Craftworlds beskyttere, en Knitted Knight.

I motsetning til et vanlig Little Big Planet-spill, er ikke Sackboy: A Big Adventure et 2.5D-spill. Dette spillet er først og fremst et 3D-plattformspill med stort sett konvensjonelle plattformmekanikker. Hvis du er på jakt etter enda et spill hvor kan skape dine egne baner eller bryne deg på brukerskapte baner, er ikke dette spillet du ser etter. Sackboy: A Big Adventure minner mer om et Mario-plattformspill enn det minner om Little Big Planet.

Likevel finner man ganske mange likheter. For eksempel ser hver lokasjon og rollefigur ut som om de er håndarbeidsprodukter, hvor skaperen har måtte improvisere her og der med uvanlige materialer. Enten man besøker The Interstellar Junction eller kongeriket Crablantis blomstrer den karakteristiske Little Big Planet-sjarmen som fanget hjertene våre for over 12 år siden. Dette er et område der Sumo Digital har overgått forventningene, for uansett hvor man går eller hva man gjør er det rett og slett søtt og sjarmerende.

Mens vi er inne på omgivelsene, preger de mange av gåtene og utfordringene man skal løse. Som regel er dette knyttet til bevegelse og at man er rask på labben. Her får man for eksempel en rekke med utfordringer knyttet til hopping og en og annen kampsekvens. Dagene hvor man løste problemer ved å klistre et klistremerke på dem er derimot for lengst talte.

Sackboy: A Big Adventure er fortsatt et veldig brukervennlig spill, ettersom plattformelementene og kampsystemet i spillet er lette å forstå. Selve mekanikkene er faktisk heller begrensede, og bortsett fra å løpe, gripe og klaske er det ikke så mye annet man skal mestre hvis man bare ser bort fra noen få gjenstander som en gripekrok eller en boomerang. Kampene handler for det meste om å klaske fiender hvor de fleste bare krever to slag for å bli slått, og Sackboy selv tåler heller ikke mer enn to slag før han blir gjenopplivet ved nærmeste sjekkpunkt. Fiendene har imidlertid forutsigbare angrep og kan lett overvinnes så lenge du bare tar tiden til hjelp.

Bossene er hakket mer utfordrende, hovedsakelig fordi de kan lettere skade deg og tåler flere slag før de går i bakken. Jeg skal ikke gå i detalj her for ikke å avsløre noe, men det er verdt å merke seg at nesten alle bosskampene introduserer deg for nye mekanikker som man må bli kjent med og tilpasse seg.

Bortsett fra å spille gjennom historiedelen byr spillet på flere samleobjekter og sideaktiviteter å jakte på i hvert nivå. Hvis du vil samle alle kostymer, spille gjennom et nivå uten å dø eller slå banerekorder for å få nytt utstyr, er det mer enn nok her til å underholde deg. Hovedinnvendingen er at man havner i en spillmekanisk rundgang ved å lete etter de samme gjenstandene i bane etter bane. Det hele blir gjentakende etter hvert.

Du kan også låse opp flere ekstrabaner som vil by på nye utfordringer og mer utstyr som kan låses opp. Dette kan være snakk om baner der man må samarbeide (noe jeg ikke fikk testet på grunn av manglende tilgang før lansering) eller Knitted Knight Trials hvor man tester evnene sine i langt mer krevende plattformstil. Disse nivåene går på tid og krever at du er rask og smidig for å oppnå toppscore med de beste belønningene på kjøpet, og tro meg, dette er ikke for de sarte.

Spillet kommer med to valutaer. Den ene er Orbs som du finner rundt omkring på brettene, og dette trenger du for å låse opp bosskampene i slutten av hver verden før du kan gå videre til neste område. Den andre er Collectabells som du kan bruke til å kjøpe nye antrekk, håndarbeidsmaterialer eller ansiktsuttrykk fra Zom-Zoms butikk. Alle gjenstandene i spillet kan låses opp ved å spille, men ønsker du å endre på utseendet ditt må du innom Zom-Zom, ettersom den ikoniske Little Big Planet-utstyrsboblen er borte vekk.

Little Big Planet har alltid hatt god musikk som passer godt overens med spillmekanikken. Denne gangen skiller musikken seg derimot litt ut fra tidligere spill, ettersom noen nivå har unike sanger integrert på en slik måte at musikken fortsetter når du fortsetter langs banen. Disse brettene består ikke av tekstløs musikk heller, for her får man velkjente låter som for eksempel Uptown Funk eller en David Bowie-sang. Måten de er inkorporert på får deg til å kjenne at du lever, samtidig som de skaper en dypere innlevelse i spillet.

På toppen av dette beviser DualSense nok en gang fine ferdigheter ved hjelp av den taktilske tilbakemeldingen og kontrollerlydene. Jeg skal innrømme at jeg kjente ikke på den store virkningen fra de adaptive triggerknappene, hvis dette i det hele tatt er benyttet i spillet, men nestegenerasjonsvibrasjonene får virkelig Craftworld til å føles mer levende enn noensinne. Dette styrkes også av det faktum at spillet ser nydelig ut takket være PS5-maskinvaren som kjører det hele i 4K.

Det jeg kan si om Sackboy: A Big Adventure er at jeg har brukt mye tid på spillet, og selv om det aldri gjorde meg sliten følte jeg til tider at jeg gikk meg litt vill. Spillmekanikken er stram, lett å forstå og herlig for store og små. Historien, musikken og designet er fantastisk, som man forventer av et Little Big Planet-spill. Er det områder her jeg ønsker å se igjen ved en senere anledning? Uten tvil. Gir dette meg håp for en lysende fremtid med Sackboy ved roret? Ja, det gjør det.

