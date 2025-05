Sackboy ser ikke ut til å være en av PlayStations kjernemaskoter lenger

HQ

Det ser ut til at æraen til Little Big Planet er godt og virkelig over. Sony ser ut til å ha degradert spillet fra kjernesortimentet, i hvert fall hvis designet til den nye PlayStation Productions -introen er noe å lese inn i.

I følge X-bruker realradec (takk, PlayStationLifestyle), som spilles foran Until Dawn på kinoer, er en ny PS Productions -video som inneholder nikk til mange av selskapets største IP, det være seg Horizon, God of War, Uncharted, The Last of Us, Ratchet & Clank, Astro Bot, og mer. Den største IP-en som mangler er Little Big Planet, til tross for at Sackboy pleide å dukke opp i den forrige versjonen av introen.

Dette er ikke akkurat en massiv overraskelse fra Sony, ettersom det har virket som om de har distansert seg fra Sackboy og Little Big Planet i det siste, og gått så langt som å fjerne tidligere spill og DLC i serien, noe som er noe rart siden Sackboy: A Big Adventure bare ble lansert i 2020.