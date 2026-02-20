Sadle opp og varsle din lokale hestejente, Steam Horse Fest er live

HQ

Mellom de store sesongbaserte salgskampanjene som arrangeres hvert år, hvor du nesten er garantert å se rundt 80 % av ønskelisten din på salg, har Steam også mange mindre salg dedikert til bestemte sjangre, temaer og mer innen spill. Vi har sett salg av kakeklikkere, salg av kapitalistsimulatorer, og likevel føles det som om vi kanskje nettopp har nådd en ny topp med Steam Horse Fest.

Det er ingen hemmelighet hvorfor Steam Horse Fest kom denne uken, med tanke på at vi tross alt feirer hestens måneår, men det kom likevel som et lite sjokk å se det med fete typer på forsiden av butikken. Det var også ganske overraskende å se hvor mange hestefokuserte spill det er der ute, fra 2025-hiten Umamusume: Pretty Derby til mindre kjente titler som Unbridled, Sound of Horses og en personlig favoritt som Rustler (Grand Theft Horse).

Det kanskje mest kjente spillet der du rir på en hest - Red Dead Redemption 2 - er ikke på salg, men andre kjente titler er det. The Elder Scrolls V: Skyrim, for eksempel, sammen med The Elder Scrolls IV: Oblivion og The Witcher 3: Wild Hunt har rabatt akkurat nå. Disse rabattene er ikke knyttet til Horse Fest, men de slutter også den 23. februar, så la oss bare late som, slik at vi kan gi Steam Horse Fest litt ekstra tyngde.