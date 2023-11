SAG-AFTRA har offentliggjort den 129 sider lange avtalen som avsluttet streiken i Hollywood.

HQ

SAG-AFTRA har offisielt offentliggjort hele kontrakten som medlemmene og produksjonsgigantene i Hollywood ble enige om. Dokumentet, som strekker seg over 129 sider, skal sikre at skuespillere og andre scenekunstnere som er representert av organisasjonen, får bedre kompensasjon for arbeidet sitt, samtidig som de er bedre beskyttet mot at deres likes blir brukt av AI i fremtidige prosjekter.

Kontrakten gir et svært detaljert innblikk i underholdningsbransjens forviklinger og de ulike veiene som må navigeres når det gjelder TV-serier som sendes på nytt og brukes på strømmetjenester, samt når det gjelder stuntutøvere som skal kompenseres for sin farlige innsats. Hvis du har vært interessert i å sette deg inn i film- og TV-juridikkens verden, vil dette dokumentet utvilsomt være fascinerende lesning.

I dokumentet står det at avtalen utløper 30. juni 2026, noe som betyr at vi sannsynligvis kan forvente komplikasjoner i produksjonen om noen år, mens en ny avtale blir utarbeidet.