SAG-AFTRA stemmer for streik i dataspillindustrien

Mens streiken i Writers Guild of America nærmer seg slutten, er SAG-AFTRA-streiken fortsatt i full gang. Faktisk har den bare blitt intensivert den siste tiden. Nå har nemlig SAG-AFTRA kunngjort at de også har stemt for en videospillstreik, noe som betyr at skuespillere, stemmeskuespillere og andre stjerner snart kan komme til å nekte å jobbe i videospillbransjen før de får innfridd sine krav om bedre lønn og beskyttelse mot AI.

For å gjøre det klart at det ikke er snakk om en faktisk streik ennå, men at det bare har vært en avstemning for å vise at hvis forhandlingene ikke blir tatt på alvor, vil SAG-AFTRA gå til full streik. Nesten 35 000 velgere, som utgjør rundt 27,5 % av de stemmeberettigede, har stemt 98 % for en streik hvis det blir aktuelt.

"Det er på tide at dataspillselskapene slutter å spille spill og begynner å gjøre alvor av å bli enige om en avtale om denne kontrakten", sier SAG-AFTRA-president Fran Drescher. "Resultatet av denne avstemningen viser at medlemmene våre forstår hvor eksistensielle disse forhandlingene er, og at det nå er på tide at disse selskapene - som tjener milliarder av dollar og betaler sine administrerende direktører overdådig - gir utøverne våre en avtale som gjør det mulig å fortsette å jobbe med dataspill."

Det skal forhandles videre mellom 26. og 28. september, og hvis det ikke gjøres noen alvorlige fremskritt eller inngås en avtale, vil vi utvilsomt stå foran nok en streik som påvirker underholdningsbransjen.