SAG-AFTRAs Hollywood-streik er endelig over

Det har gått seks uker siden Writers Guild of America nådde en foreløpig avtale og satte en stopper for forfatterstreiken som hadde satt Hollywood på vent i månedsvis. Dessverre fikk skuespillerne som er representert av SAG-AFTRA fortsatt ikke det de fortjente, så svært få prosjekter beveget seg en tomme selv om forfatterne kom tilbake på jobb. Gledelig nok er det slutt på dette nå.

SAG-AFTRA bekrefter at de har inngått en foreløpig avtale om en ny treårskontrakt med studioene, og dermed er den 118 dager lange streiken over. Alt som gjenstår er at SAG-AFTRAs nasjonale styre skal godkjenne avtalen på et møte i morgen, men laugets medlemmer har allerede fått lov til å begynne å jobbe igjen.

Vi har selvsagt ikke fått vite nøyaktig hva den nye avtalen innebærer, men vi vet i det minste at den inneholder "over gjennomsnittet" minimumskompensasjonsøkninger, enestående bestemmelser om samtykke og kompensasjon som vil beskytte medlemmene mot trusselen om KI, og for første gang en bonus for deltakelse i strømming". Pensjons- og helsetakene har også blitt betydelig hevet, så det høres definitivt ut som en god avtale.