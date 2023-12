Saga Emerald Beyond lanseres i april 2024

Saga-rollespillserien har røtter helt tilbake til 1989, da det første spillet ble utgitt til Game Boy. Neste del heter Saga Emerald Beyond og slippes i slutten av april neste år. Det første spillet het Makai Toushi Saga i Japan, men ble omdøpt til The Final Fantasy Legend i Vesten fordi Square ønsket å knytte det til en bestemt annen serie med samme navn. Markedsføring var årsaken. Spillene har også solgt ganske bra, og The Final Fantasy Legend på Game Boy, de tre Romancing Saga-titlene på Super Famicom og Saga Frontier til PlayStation har alle solgt over en million eksemplarer.

Saga Emerald Beyond vil ha seks spillbare figurer med fem unike historier og utspille seg i 17 forskjellige verdener. Det skal også ha flest veivalg, basert på dine egne valg, i hele serien med flere avslutninger for hver figur.

"Hver gang du besøker en verden, vil historien utvikle seg, slik at både hovedpersonen og spilleren kan oppdage nye muligheter. Etter hvert som historien utfolder seg på denne måten, blir den en helt egen fortelling, som ikke bare påvirker veien du går, men også de mange potensielle avslutningene som venter hver hovedperson."

25. april slippes spillet til PC via Steam, PlayStation 4 og 5, Android og iOS.