Sage The InFizz Fusion

I Danmark og andre steder forstår vi ofte forbrukerrettede kullsyremaskiner som ... ja, som "Sodastream", så sterkt har de etablert seg i markedet, selv om de verken har patent på selve konseptet eller er den eneste aktøren i markedet. Det er ikke en "kullsyremaskin", det er en "Sodastream", det er ikke et "nettbrett", det er en "iPad".

Men det er faktisk helt feil, for selv om Sodastreams viktigste salgsargument er den ganske lave prisen du finner i butikkene, kan du for litt mer få noe som gjør mye mer. Sage lager ikke bare fantastiske kaffemaskiner, de er nå i direkte konkurranse med Sodastream med sin "The InFizz Fusion".

Ok, la oss ta opp elefanten i rommet; InFizz Fusion er en hel del dyrere. Den vil koste deg rundt 180 pund, men for det får du noe som rett og slett tilbyr mer funksjonalitet, men kombinerer det med Sages velprøvde og testede design- og konstruksjonsstil. Den er rett og slett bedre laget, og den ser bedre ut.

Hele produktet er laget av rustfritt stål, og enkle små mekanismer gjør det mer taktilt å utføre den ene handlingen InFizz Fusion er designet for å utføre. Sage er mestere på dette, og det vises igjen, høyt og tydelig. Å feste FusionCap-lokket, løfte ut låsen og montere flasken føles taktilt, responsivt og svært tilfredsstillende.

Ok, hva med funksjonaliteten? Sage skryter generelt av at fordi InFizz Fusion både kan levere mer kullsyre raskere, og fordi det nevnte FusionCap-lokket kan regulere trykket inne i flasken, er det mulig å "fizzze" en lang rekke ting, ikke bare lage pseudo-soda eller vann med kullsyre. I løpet av testperioden prøvde vi juice, te, vin, alt mulig. Og det fungerer.

Det er nesten ingen rengjøring, og selv om andre anmeldere ikke anbefaler å kaste flasken i oppvaskmaskinen, har vi brukt den en gang og ikke opplevd noen problemer. Men du bør selvsagt være oppmerksom på at det du brygger i flasken kan avgi smak eller lukt, så det er ikke sikkert at kaffe er ideelt - den lukten får du aldri ut igjen.

Hvis du er ute etter et kritikkpunkt, for dette er tross alt et ganske funksjonsorientert produkt som gjør én ting og gjør det ganske bra, synes jeg det er litt fornærmende at Sage ikke har inkludert en C02-flaske. Til den prisen burde alt være på plass når du kommer hjem med InFizz Fusion, og ikke bare det; fordi Sage ikke lager sine egne ennå (i hvert fall ikke her), måtte jeg kjøpe en Sodastream-flaske (som imidlertid passer, slik alle 60L med vanlig skrue gjør.) Den virker ikke spesielt effektiv.

Men bortsett fra det? Fusion slår en Sodastream på alle måter, og hvis du brygger ofte nok, er funksjonaliteten virkelig verdt det.